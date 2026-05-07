Dejan libre a Aurora Rose, acusada de matar a su novio en un apartamento

Tijuana, México.

Una jueza de control ordenó la liberación de Aurora Rose, una ciudadana estadounidense de 22 años detenida tras la muerte de su pareja sentimental en un apartamento de la colonia Calete, en Tijuana, Baja California, México. La resolución judicial se sustentó en criterios de legítima defensa y perspectiva de género, conforme a disposiciones vigentes en la legislación estatal.

El hecho ocurrió la tarde del 27 de abril en el edificio Adamant, ubicado en la zona centro de Tijuana. De acuerdo con el reporte oficial, agentes de la Policía Municipal y paramédicos acudieron al lugar luego de una denuncia por amenazas. Sin embargo, el ingreso al inmueble se retrasó debido a restricciones de acceso del edificio. Al entrar al apartamento, las autoridades encontraron a Brayan Alexander Roldán Espino, de 30 años, con heridas provocadas por arma blanca en el cuello y el hombro. Aunque recibió asistencia de emergencia, fue declarado muerto en el sitio. Durante la audiencia, la defensa de Aurora Rose argumentó que la joven reaccionó para proteger su integridad física en medio de una agresión. Según la exposición presentada ante el juez Jorge Alberto Aranda Díaz, ambos se encontraban bajo efectos de alcohol y drogas cuando se produjo una discusión que derivó en violencia física.