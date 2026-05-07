Dejan libre a Aurora Rose, acusada de matar a su novio en un apartamento

Una jueza de control ordenó la liberación de Aurora Rose, una ciudadana estadounidense de 22 años detenida tras la muerte de su pareja sentimental en un apartamento de la colonia Calete, en Tijuana, Baja California, México.
La resolución judicial se sustentó en criterios de legítima defensa y perspectiva de género, conforme a disposiciones vigentes en la legislación estatal.
El hecho ocurrió la tarde del 27 de abril en el edificio Adamant, ubicado en la zona centro de Tijuana. De acuerdo con el reporte oficial, agentes de la Policía Municipal y paramédicos acudieron al lugar luego de una denuncia por amenazas. Sin embargo, el ingreso al inmueble se retrasó debido a restricciones de acceso del edificio.
Al entrar al apartamento, las autoridades encontraron a Brayan Alexander Roldán Espino, de 30 años, con heridas provocadas por arma blanca en el cuello y el hombro. Aunque recibió asistencia de emergencia, fue declarado muerto en el sitio.
Durante la audiencia, la defensa de Aurora Rose argumentó que la joven reaccionó para proteger su integridad física en medio de una agresión. Según la exposición presentada ante el juez Jorge Alberto Aranda Díaz, ambos se encontraban bajo efectos de alcohol y drogas cuando se produjo una discusión que derivó en violencia física.
La defensa sostuvo que el uso del arma blanca ocurrió en un contexto de riesgo para la acusada, quien presuntamente actuó ante una agresión directa.
La decisión judicial se apoyó en la denominada “Ley Alina”, una reforma aprobada en Baja California en 2023, que establece lineamientos para analizar casos de mujeres que lesionan o privan de la vida a sus agresores en escenarios de violencia de género.
La normativa surgió tras el caso de la exoficial Alina Narcizo y contempla que las autoridades valoren el contexto emocional y psicológico de las víctimas al momento de determinar si existió legítima defensa.
Con esta resolución, el caso de Aurora Rose se incorpora a otros precedentes en Baja California relacionados con el análisis judicial de actos cometidos en contextos de violencia doméstica.