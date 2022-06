Texas instalará puntos de revisión de camiones tras tragedia de migrantes

“Como ya saben, el camión pasó por un retén fronterizo, no fue inspeccionado porque la Patrulla Fronteriza no tiene los recursos para inspeccionar todos los camiones. Y como consecuencia, la Patrulla Fronteriza no tiene el poder de salvar esas vidas”, dijo Abbott en conferencia de prensa.

“Muchas de estas vidas perdidas podrían haber sido prevenidas si Biden simplemente diera fondos a la Patrulla Fronteriza e implementara las políticas que necesita”, dijo Abbott.

“Texas va a agregar puntos adicionales, el Departamento de Seguridad Pública creará e implementará una estrategia de revisión que empezará a apuntar a estos camiones como el que usaron esas personas que murieron (...) para asegurarnos de que tengamos una mejor capacidad de quizá detener esos camiones, de detener a los cárteles y a los traficantes que tratan de aprovecharse”.

También anunció que se crearán dos equipos especiales para “detectar, persuadir y arrestar” a migrantes que intenten cruzar ilegalmente por su estado.