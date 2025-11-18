Rusia y China cuestionan resolución de la ONU sobre paz en Gaza

Naciones Unidas.

Rusia y China denunciaron este lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU falta de claridad en la resolución basada en el plan de 20 puntos del presidente de EE.UU., Donald Trump, para la paz en Gaza, que se aprobó esta tarde con la abstención de los dos países. La resolución estipula una Fuerza de Seguridad Internacional (ISF, por sus siglas en inglés) hasta diciembre de 2027 que tendrá la labor de asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, proteger a los civiles y los corredores humanitarios y capacitar a una nueva fuerza policial palestina.

El embajador ruso, Vasili Nebenzia, que presentó el viernes 14 de noviembre un borrador alternativo pero no pidió someterlo a votación, y el chino, Fu Cong, criticaron la rapidez del proceso de consultas y consideraron que el documento no refleja un compromiso suficiente con la solución de dos estados. "El Consejo está dando su bendición a una iniciativa estadounidense basada en las promesas de Washington, dando control completo de la Franja de Gaza a la Junta de Paz y el ISF", del cual "no sabemos nada", sostuvo. Nebenzia dijo que el documento no establece "plazos para la transferencia a la Autoridad Paestina del control de Gaza ni ninguna certidumbre en torno a la Junta de Paz ni la ISF", que "parece ser capaz de actuar" de manera "autónoma" y evoca "prácticas coloniales". Además, el político ruso aseguró que "ni uno solo de los países potencialmente contribuyentes (al ISF) accedió" a la parte del mandato referente a la "desmilitarización de Gaza" y a "desarmar a grupos locales usando todos los medios disponibles".