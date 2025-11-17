Facciones palestinas denuncian que plan de Trump implicaría "la dominación externa"

Jerusalén, Israel.

Las Facciones y Fuerzas Palestinas, entre las que se encuentra Hamás, afirmaron este domingo que el proyecto estadounidense propuesto para votación en el Consejo de Seguridad de la ONU, relativo al establecimiento de una fuerza internacional en la Franja de Gaza, implica "la dominación externa sobre la decisión nacional palestina". "Transformar la gestión y la reconstrucción de Gaza en una entidad internacional supranacional con amplios poderes priva a los palestinos de su derecho a gestionar sus propios asuntos", denunció el colectivo palestino a través de un memorándum publicado en los canales de Hamás.

El memorándum criticó el papel propuesto para la fuerza internacional, considerándola en la práctica como "una entidad al servicio de Israel", y enfatizó el rechazo de las facciones gazatíes "a cualquier cláusula relacionada con el desarme de Gaza", afirmando que cualquier debate sobre este asunto debe seguir siendo interno. Así mismo, el mensaje expresó el rechazo a cualquier presencia militar extranjera dentro de la Franja de Gaza, afirmando que representaría una violación directa de la soberanía nacional palestina. El memorándum concluye afirmando que el modelo árabe-islámico propuesto para la gestión de la Franja representa "la opción más aceptable", y reiterando que cualquier fuerza internacional, de establecerse, debería estar plenamente sujeta al mandato y la supervisión directa de las Naciones Unidas, y trabajar exclusivamente en coordinación con las instituciones palestinas oficiales.