  1. Inicio
  2. · Mundo

Facciones palestinas denuncian que plan de Trump implicaría "la dominación externa"

Estados Unidos envió al Consejo de Seguridad de la ONU este noviembre un proyecto de resolución para el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad en Gaza

  • 17 de noviembre de 2025 a las 09:14 -
  • Agencia EFE
Facciones palestinas denuncian que plan de Trump implicaría la dominación externa

Foto de archivo del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Fotografía: EFE
Jerusalén, Israel.

Las Facciones y Fuerzas Palestinas, entre las que se encuentra Hamás, afirmaron este domingo que el proyecto estadounidense propuesto para votación en el Consejo de Seguridad de la ONU, relativo al establecimiento de una fuerza internacional en la Franja de Gaza, implica "la dominación externa sobre la decisión nacional palestina".

"Transformar la gestión y la reconstrucción de Gaza en una entidad internacional supranacional con amplios poderes priva a los palestinos de su derecho a gestionar sus propios asuntos", denunció el colectivo palestino a través de un memorándum publicado en los canales de Hamás.

Netanyahu reitera su oposición "inalterable" a la creación de un Estado palestino

El memorándum criticó el papel propuesto para la fuerza internacional, considerándola en la práctica como "una entidad al servicio de Israel", y enfatizó el rechazo de las facciones gazatíes "a cualquier cláusula relacionada con el desarme de Gaza", afirmando que cualquier debate sobre este asunto debe seguir siendo interno.

Así mismo, el mensaje expresó el rechazo a cualquier presencia militar extranjera dentro de la Franja de Gaza, afirmando que representaría una violación directa de la soberanía nacional palestina.

El memorándum concluye afirmando que el modelo árabe-islámico propuesto para la gestión de la Franja representa "la opción más aceptable", y reiterando que cualquier fuerza internacional, de establecerse, debería estar plenamente sujeta al mandato y la supervisión directa de las Naciones Unidas, y trabajar exclusivamente en coordinación con las instituciones palestinas oficiales.

El portaaviones más poderoso de EEUU entra al Caribe en plena tensión con Venezuela

Estados Unidos envió al Consejo de Seguridad de la ONU este noviembre un proyecto de resolución para el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad en Gaza por un período de al menos dos años, según una copia del borrador filtrada a varios medios de comunicación.

La llamada Fuerza de Seguridad Internacional (ISF, por sus siglas en inglés) funcionaría como una fuerza encargada de hacer cumplir la ley, implicaría a tropas de distintos aliados y se establecería en coordinación con la Junta de Paz de Gaza que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho que va a presidir.

El borrador estipula que la ISF tendría la labor de asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, proteger a los civiles y los corredores humanitarios y capacitar a una nueva fuerza policial palestina, con la cual colaboraría en el cumplimiento de su misión. Así mismo, tendría también el encargo de velar por el proceso de desmilitarización de las milicias en Franja de Gaza.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias