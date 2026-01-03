¿Cómo se rompieron las relaciones entre Venezuela y EEUU?

Caracas, Venezuela

Las relaciones entre Venezuela y EE.UU. se deterioraron significativamente con la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999 y derivaron en un distanciamiento que se recrudeció aún más con su sucesor, Nicolás Maduro, sobre todo a raíz de los comicios presidenciales celebrados el 28 de julio de 2024, cuyos resultados fueron cuestionados mayoritariamente por la comunidad internacional. Con anterioridad, ambos países habían mantenido una amistad estratégica y relaciones generalmente buenas durante gran parte del siglo XX. En 2022, Joe Biden suavizó las sanciones impuestas por Donald Trump en su primer mandato e inició conversaciones directas con Caracas. Sin embargo, la reelección del presidente republicano en 2025 escaló las hostilidades con nuevas sanciones sobre el petróleo y el gas venezolanos, acusaciones de narcotráfico al Gobierno de Maduro, la designación de organización terrorista al Cartel de los Soles y el ataque a supuestas narcolanchas frente a las costas venezolanas. A continuación, los acontecimientos claves en las dos últimas décadas: 2005 Julio.- Caracas suspende el acuerdo bilateral para la lucha contra el narcotráfico alegando que la DEA espiaba para desestabilizar al Gobierno venezolano. 2006 2 febrero.- Caracas expulsa al agregado naval estadounidense, John Correa, acusándole de espionaje, y EE.UU. responde con la expulsión de Jenny Figueredo, jefa de gabinete en la Embajada venezolana en Washington.

2009 25 junio.- EE.UU. y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas. 2010. 5 julio.- Venezuela ofrece asilo al extécnico de la CIA Edward Snowden. 2015 28 febrero.- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordena a Estados Unidos reducir el centenar de funcionarios de su Embajada a diecisiete y anuncia que requerirá visado a los estadounidenses, al tiempo que prohíbe el ingreso al país a siete políticos, entre ellos el expresidente George W. Bush. 9 marzo.- El presidente de EE.UU. Barack Obama emite un decreto con sanciones a funcionarios venezolanos y declara una "emergencia nacional" por el riesgo de la situación en Venezuela para EE.UU. 2016 6 julio.- El Congreso de Estados Unidos aprueba la extensión por tres años más de las sanciones impuestas en 2014 contra funcionarios venezolanos. 2017 31 julio.- El presidente de EE.UU. Donald Trump impone sanciones económicas directas a Maduro, al que califica de "dictador".

2018 18 mayo.- EE.UU. anuncia sanciones económicas contra el dirigente chavista Diosdado Cabello y otros tres políticos venezolanos. 22 mayo.- Maduro declara persona non grata al encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, Todd Robinson. 2019 10 enero.- Estados Unidos considera "ilegítima" la toma de posesión de Maduro. 23 enero.- Trump reconoce al autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Maduro anuncia la ruptura de relaciones. 28 enero.- EE.UU. anuncia sanciones contra Petróleos de Venezuela (PDVSA) 12 marzo.- Maduro ordena la expulsión de los diplomáticos estadounidenses de su país y un mes después, Estados Unidos suspende los vuelos con Venezuela. 5 agosto.- Trump impone un bloqueo total a los bienes estatales venezolanos en territorio estadounidense. 2020 26 marzo.- EE.UU. presenta cargos por narcotráfico contra Maduro y ofrece una recompensa de quince millones de dólares. 2021 16 octubre.- Alex Saab, presunto testaferro de Maduro preso en Cabo Verde, es extraditado a EE.UU. 2022 1 octubre.- Canje de presos: EE.UU. libera a dos sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, condenados por narcotráfico en Nueva York, a cambio de la excarcelación de siete estadounidenses presos.