Delcy Rodríguez es la siguiente en la línea de sucesión presidencial en Venezuela

Venezuela

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en su país, informó este sábado el canal multiestatal Telesur, luego de que circularan versiones en medios y redes sociales sobre la presunta salida de la funcionaria chavista al exterior en medio del ataque de EE.UU. contra la nación suramericana, que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.”

Por su parte, en una conferencia de prensa histórica, Trump no dejó claro quién será su interlocutor en Caracas: “nadie va a tomar el poder. Tienen un vicepresidente (Delcy Rodríguez) que ha sido elegida por Maduro y ahora mismo ella es la vicepresidenta y supongo que es ahora la presidenta”, al tiempo que evitó hablar de la líder opositora María Corina Machado como interlocutora.

”Marco (Rubio) está trabajando directamente (con Delcy Rodríguez). Acaba de tener una conversación con ella y ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que consideramos necesario para hacer Venezuela grande de nuevo”, añadió Trump.

”Vamos a gobernar Venezuela; vamos a rescatarla. Es un país muerto”, dijo Trump, quien aseguró que van a poner “Venezuela en esteroides”.

Telesur confirma que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en el país”, publicó Telesur en su cuenta en X. Rodríguez es la siguiente en la línea de sucesión presidencial, según los artículos 233 y 234 de la Constitución de Venezuela, que establecen las causales para la declaratoria de “falta absoluta” o “ausencia temporal” del presidente y los mecanismos previstos para elegir un eventual sucesor. La declaratoria debe hacerla la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), señala la Constitución.

El diario The New York Times ya había informado que Rodríguez se encuentra en resguardo dentro de Venezuela.

La también ministra de Petróleo se comunicó en la madrugada de este sábado con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) para denunciar que desconocían el paradero de Maduro y exigir su fe de vida.Fuentes no confirmadas habían informado sobre un viaje de la vicepresidenta a países aliados como Rusia o Cuba.