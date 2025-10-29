Daños de huracán Melissa en Haití: 23 muertos, 17 heridos y 13 desaparecidos

Puerto Príncipe

Al menos 23 personas murieron, entre ellas una veintena por la crecida de un río, otras 17 resultaron heridas y 13 permanecen desaparecidas por el paso del huracán Melissa por Haití, mientras continúan las lluvias torrenciales en varias regiones del país, que han dejado más de 13.000 desplazados, según el último balance oficial de víctimas. En el oeste, las crecidas del río La Digue provocaron inundaciones en Petit-Goâve, en la entrada sur de Puerto Príncipe, causando la muerte de al menos 20 personas, entre ellas diez niños, y donde las labores de búsqueda continúan, informó este miércoles en un comunicado la Dirección de Protección Civil (DPC).

Además la semana pasada, cuando todavía era tormenta tropical, Melissa ocasionó tres muertos en Haití, un país muy vulnerable a los fenómenos naturales. Entre los últimos incidentes registrados, un hombre que circulaba en motocicleta resultó herido por la caída de un árbol y la persona que le acompañaba está desaparecida. La Dirección General de Protección Civil mantiene la máxima alerta ante el huracán Melissa, ahora de categoría 1, según el informe parcial. Se ha activado una alerta roja por ciclón para los departamentos del Oeste, del Sur, de Nippes y de Grand'Anse, mientras que una alerta naranja por ciclón afecta a Artibonite y al Noroeste. El sudeste se encuentra en alerta roja por fuertes lluvias y en alerta naranja por las olas que amenazan la costa sudeste. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Inundaciones masivas y desplazamientosAl menos una docena de ríos del país presentan crecidas, dañando carreteras y otras infraestructuras por las inundaciones, como viviendas, escuelas o iglesias.