¿Quién es José Jerí, presidente interino de Perú?

Lima, Perú.

El presidente interino de Perú, José Jerí, prometió este viernes en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa "una crisis constante que parece no tener fin", tras haber destituido minutos antes a la presidenta Dina Boluarte de manera exprés y abrupta. Ofreció ejercer la jefatura de Estado con "humildad, empatía y reconciliación nacional", para lo cual consideró que se deben "construir acuerdos mínimos" entre la clase política.

Reconoció que los ciudadanos peruanos "claman interés" de las autoridades, por lo que les ofreció "las disculpas del caso y una promesa de comenzar a sentar las bases de un país que permita, justamente, generar una reconciliación entre todos los peruanos". "Debemos sembrar esas bases el día de hoy", enfatizó antes de remarcar que el principal mal que aqueja actualmente al país "es la inseguridad ciudadana".

"El principal enemigo está afuera, en las calles, las bandas criminales y las organizaciones criminales y como enemigos debemos declararles la guerra", anunció antes de ofrecer que se va "a ganar esa guerra".

Organización de elecciones

Señaló que otro compromiso del Gobierno de transición que ejercerá hasta julio del próximo año es "garantizar, con transparencia, la legalidad y neutralidad del proceso electoral próximo", en alusión a los comicios generales que se celebrarán en Perú en abril de 2026. El jefe de Estado interino añadió que puede ser cuestionado, pero "no se puede criticar" su "voluntad de poder hacer las cosas".