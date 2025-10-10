  1. Inicio
Machado dice que el Nobel de la Paz es un logro para Venezuela

"Este es un logro para toda la sociedad, yo sólo soy una persona, no lo merezco", afirmó Machado en una conversación telefónica difundida por la fundación Nobel

  • 10 de octubre de 2025 a las 07:10 -
  • Agencia EFE
María Corina Machado durante un acto de protesta en Venezuela.

Copenhague, Dinamarca.

La líder opositora venezolana María Corina Machado calificó la obtención del Nobel de la Paz 2025, otorgado este viernes por el Comité Nobel noruego, de "logro" y "reconocimiento" para todo el pueblo venezolano.

"Este es un logro para toda la sociedad, yo sólo soy una persona, no lo merezco", afirmó Machado en una conversación telefónica difundida por la fundación Nobel, en la que calificó el premio de "mayor reconocimiento a nuestro pueblo".

El director del Instituto Nobel noruego, Kristian Berg Harpviken, llamó minutos antes del anuncio del galardón, a las 11.00 hora local (9.00 GMT), a Machado, que repitió varias veces "Oh, Dios mío!" y dijo con la voz entrecortada: "No tengo palabras".

"Me siento honrada, abrumada y muy agradecida en nombre del pueblo de Venezuela", afirmó Machado.

El fallo del Comité Nobel noruego resalta su "su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano" y "su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", aunque la líder opositora se mostró cauta.

"Aún no hemos llegado allí, estamos trabajando duro para lograrlo, estoy segura de que ganaremos. Este es el reconocimiento más grande para nuestra gente, que se lo merece", afirmó.

En el vídeo, de algo más de cuatro minutos de duración, Harpviken le pide a Machado esperar cinco minutos para propagar la noticia, cuando se produzca el anuncio oficial.

"Creo que me va a llevar mucho más tiempo creer lo que acabo de escuchar", responde Machado en alusión a su sorpresa por haber ganado el Nobel de la Paz.

