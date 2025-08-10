Putin refuerza alianza con China antes de la cumbre con Trump

Moscú, Rusia.

El presidente ruso, Vladímir Putin, cierra filas con sus principales aliados, a los que llamó para informarles sobre los planes para la cumbre del 15 de agosto en Alaska con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En los últimos tres días, según el Kremlin, Putin ha conversado telefónicamente con los líderes de los principales países del grupo BRICS: China, India, Brasil y Sudáfrica.

Putin llamó primero el viernes al presidente chino, Xi Jinping, y al primer ministro indio, Narendra Modi, a cuyo país Trump impuso un arancel del 50 % por importar petróleo ruso.

Mientras Xi ha sido más cauteloso por su antagonismo con la OTAN, Modi siempre abogó por parar la guerra cuanto antes, aunque Kiev le acusó recientemente de suministrar a Moscú componentes para drones de asalto.

El sábado Putin habló con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que le expresó su apoyo a los esfuerzos de paz y se mostró dispuesto a contribuir a dicho proceso.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Además, también llamó a su principal aliado en Ucrania, el líder bielorruso Alexandr Lukashenko, y a los presidentes de las centroasiáticas Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán.

Putin informó a todos sobre los principales resultados de las consultas que mantuvo esta semana en el Kremlin con el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, en las que se acordó la convocatoria de la cumbre.

Por el momento se desconoce la postura rusa de cara a la reunión en Alaska, aunque pocos días antes Putin aseguró que sus demandas permanecen invariables: reconocimiento internacional de las anexiones rusas; neutralidad ucraniana; cese de la ayuda militar extranjera a Kiev y elecciones para reemplazar al presidente, Volodímir Zelenski.