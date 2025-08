"Si ve algo, diga algo": el llamado para denunciar redadas en Los Ángeles

California, Estados Unidos.

Tajsar, junto a otros abogados que representan a los demandantes, están alerta por la posibilidad de que la Administración Trump no cumpla con la restricción temporal en su afán de cumplir con su promesa de deportaciones masivas.

No somos invisibles

En las tres semanas que estuvo detenido no recibió tratamiento médico a pesar que sus niveles de azúcar estaban descontrolados y sufrió de una infección en un ojo.

A pesar de que pudo salir en libertad condicional, el inmigrante cuenta que el trauma "no lo ha abandonado", por lo que no sale de su casa a menos que sea absolutamente necesario. “Tengo miedo que por mi color de piel me puedan volver a llevar (las autoridades migratorias)”, indicó.