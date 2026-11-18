Buenos Aires. Fernando Barrientos fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de tres mujeres lesbianas en 2024, “agravado por ensañamiento y alevosía por odio a la orientación sexual de las víctimas”, según consideró este miércoles la Justicia argentina en una sentencia que marca un importante precedente para el colectivo LGBTI+.

Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante fueron asesinadas el 6 de mayo de 2024 en un ataque con un artefacto incendiario, que dejó a una cuarta mujer gravemente herida, mientras dormían en una pensión del barrio porteño de Barracas.

Entre los agravantes, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 5 consideraron “el ensañamiento y alevosía por odio a la orientación sexual de las víctimas y la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común”.

Barrientos también fue condenado por homicidio agravado, pero en grado de tentativa, respecto a Sofía Castro Riglos, quien resultó gravemente herida en el ataque y tiene severas secuelas físicas y psicológicas.