Estados Unidos hace preparativos para reabrir su embajada en Caracas

CARACAS, VENEZUELA

El Departamento de Estado de EE.UU. confirmó este lunes que ya se están "haciendo los preparativos necesarios" para que el país norteamericano reabra su embajada en Caracas a raíz de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. "Como dijo el presidente Trump, estamos haciendo los preparativos necesarios para permitir la reapertura en caso de que el presidente tome esa decisión", explicó un portavoz de la cartera de Exteriores estadounidense.

El propio Trump dijo ayer a los medios a bordo del Air Force One que Washington ya está pensando en reinaugurar la legación estadounidense en el país caribeño. La embajada, situada en Baruta, en el distrito metropolitano de Caracas, cerró en 2019 después de que el propio Nicolás Maduro declarara rotas las relaciones bilaterales con EE.UU. Desde entonces, Washington ha gestionado lo relacionado con el país sudamericano desde su Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela, que está situada en su embajada en Bogotá.