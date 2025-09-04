“Plata o plomo": Fiscalía vincula a Harold Barragán con la planeación del asesinato de Miguel Uribe Turbay”

Colombia

Las autoridades colombianas enviaron este jueves a prisión a Harold Daniel Barragán Ovalle, acusado de participar en la planeación y ejecución del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció el 11 de agosto, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado.

Barragán, según detalló la Fiscalía en un comunicado, se convirtió el fin de semana en el séptimo detenido por el ataque contra Uribe Turbay y está acusado de ser la persona de escoger al adolescente de 15 años que le disparó al senador, así como de acondicionar el arma con la que fue cometido el crimen.

El hombre también está señalado de "ocultar" a Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, considerado una pieza clave por ser el presunto coordinador del atentado, quien también fue detenido.

Igualmente, la investigación de la Fiscalía señala que, al parecer, Barragán realizó reuniones en su casa, "se conectó a videollamadas e hizo parte de un grupo de WhatsApp en el que se compartió información y dieron directrices para la ejecución del ataque", agregó la información.

Durante la audiencia en la que fue imputado, la fiscal del caso, Elsa Reyes, señaló que ese grupo de WhatsApp del que hacía parte Barragán se llamaba "Plata o plomo", una de las frases más conocidas del capo colombiano del narcotráfico Pablo Escobar.

Por esa razón, la fiscal lo imputó por los delitos de homicidio agravado; concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones; y uso de menores para la comisión de delitos, cargos que no aceptó.