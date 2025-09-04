Hondureño enfrenta cadena perpetua en Nueva York por ultimar a un amigo

Nueva York, Estados Unidos.

Un hondureño se declaró culpable de ultimar a balazos a un hombre durante un altercado verbal en Suffolk, Nueva York, Estados Unidos, y será sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua. Jeremías Anariba Morán (47) se declaró culpable de asesinato en segundo grado después de disparar y matar a un amigo suyo, identificado como Gustavo Godínez Cárcamo (47) en marzo.

Según la descripción de los documentos judiciales, ocurrió poco antes de la medianoche cuando tuvieron una disputa verbal mientras estaban sentados en el asiento trasero de un vehículo estacionado frente a la casa de la víctima en Central Islip.

Discusión mortal

Ambos habían estado juntos departiendo la mayor parte del día mientras consumían alcohol, dijeron los fiscales. El enfrentamiento se intensificó hasta convertirse en violencia mortal después de que Jeremías Anariba sacara una pistola de 9 mm y disparara a Godínez Cárcamo tres veces.

Según la fiscalía, la víctima huyó a pie a su casa, a menos de 800 metros de distancia, según las autoridades. Cuando los oficiales de policía del condado de Suffolk llegaron a la escena, intentaron brindarle medidas para salvarle la vida. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.