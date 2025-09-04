EEUU busca prohibir que las personas trans posean armas

Washington, Estados Unidos.

La Administración Trump está buscando las vías legales para prohibir que personas transgénero tengan acceso a armas, según informó este jueves la cadena CNN.

Altos funcionarios del Departamento de justicia tendrían sobre la mesa una propuesta para limitar el derecho a portar armas de fuego a personas trans.

Esta decisión busca "garantizar que las personas con enfermedades mentales que sufren disforia de género no puedan obtener armas de fuego mientras se encuentren inestables y enfermas", según declaró un funcionario del Departamento de Justicia a CNN.

En 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerar la disforia de género como una enfermedad mental y la catalogó como una "condición relativa a la salud sexual".

Sin embargo, la Administración del presidente Trump necesitaría argumentar esta iniciativa porque la ley federal exige que un juez declare a una persona "deficiente" mental antes de privarla de su derecho a poseer armas de fuego.

La propuesta está en conversaciones preliminares pero se basa en una idea que ha sido alimentada en medios conservadores desde la semana pasada, después de que Robin Westman ejecutara un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis que dejo dos niños muertos, antes de quitarse la vida.

Según varios medios que accedieron a documentos judiciales, Westman cambió legalmente su nombre de Robert a Robin Westman, porque "se identificaba como mujer y quería que su nombre reflejara esa identificación", pero las autoridades no lo confirmaron.

Tras un aluvión de comentarios, el alcalde de la ciudad de Minneapolis, Jacob Frey, exigió que cesaran los ataques contra la comunidad.

"Cualquiera que esté aprovechando esta situación para demonizar a nuestra comunidad trans o a cualquier otra comunidad, ha perdido su sentido de la humanidad común", dijo Frey.

Funcionarios del Gobierno Trump también emitieron comentarios directos contra las personas trans después del tiroteo; como la secretaria de Seguridad Nacional, Kristie Noem, quien usó, en sus redes sociales, calificativos peyorativos contra el atacante por haber cambiado su nombre años atrás.