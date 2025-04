Petro desmiente declaraciones de Noem sobre el Tren de Aragua y narcotraficantes

Bogotá, Colombia.

"Suele suceder por no aprender los idiomas. Yo no hablo inglés , error mío, (el inglés) lo leo ahí, medio medio", agregó el mandatario, quien dijo además que pidió a su equipo que "publicara la grabación de la reunión y nadie grabó", algo que tachó de "ingenuidad".

"No es cierto que duré 30 minutos hablando contra Trump, sólo contesté las preguntas que ella me dijo sobre lo que pensaba yo del Tren de Aragua o del bloqueo (a Cuba) y dije lo que pensaba y sigo pensando", señaló el mandatario colombiano hoy.

Petro agregó: "Yo qué tengo qué ver con el Tren de Aragua para defenderlo" y se preguntó "qué palabra usó en inglés el traductor para entender que estoy defendiendo al Tren de Aragua".

El presidente dijo que Noem le preguntó: "¿Qué piensa del Tren de Aragua?' y dije la verdad, que hemos tenido una experiencia en Colombia, no sé si se esté comportando así en Venezuela o allá en los Estados Unidos, pero en Colombia han sido unos jóvenes excluidos por la migración forzada porque vivían bien en Venezuela".

"Los jóvenes tenían su televisión, su béisbol, tenían con qué pagarle la cerveza a la novia y se vestían como se visten los miamenses y se iban todos los domingos a comprar en Miami junto a la casa de Trump, y de pronto, como solo vivían del petróleo, pues les cerraron el petróleo y esos jóvenes vinieron a terminar en Bogotá y en La Guajira y en toda Colombia", indicó.

"Ahí esos jóvenes no encontraban la universidad, no encontraban la cultura, esos jóvenes eran los más excluidos en los barrios de los excluidos de Colombia y respondieron con violencia pero esa violencia no la puedo llamar terrorismo porque no es cierto", agregó Petro.

La visita de Noem a Bogotá hizo parte de una gira que comenzó en El Salvador, donde la funcionaria visitó la cárcel a la que Estados Unidos ha enviado a decenas de indocumentados que supuestamente hacen parte de la banda criminal transnacional llamada Tren de Aragua, que surgió en Venezuela, y concluyó el 28 de marzo en México.

Las declaraciones de la funcionaria contrastan con la cordialidad que ambos Gobiernos mostraron tras el encuentro en el que trataron asuntos migratorios y de seguridad e incluso firmaron una carta de intenciones para cooperar en un mecanismo biométrico con el fin de fortalecer la información migratoria.