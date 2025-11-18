Sale a la luz video de alcalde golpeando a su mujer embarazada

Lima, Perú.

La joven, originaria de Lima y presuntamente embarazada, divulgó un video en el que se observa un episodio de violencia. La grabación fue difundida el pasado 28 de octubre, aunque la víctima aseguró que las agresiones se habían repetido durante los últimos seis meses.

Juan Alzó Arce , alcalde del distrito de Juan Guerra, en la región San Martín (Perú), fue señalado por su pareja de 22 años, quien lo acusa de agresión física y verbal .

Tras el ataque difundido, la afectada decidió refugiarse junto a su madre en un hotel de Tarapoto, debido al temor por su seguridad y la falta de garantías en su vivienda en Juan Guerra. También afirmó haber recibido múltiples amenazas posteriores a la denuncia.

La joven presentó inicialmente su denuncia en una dependencia policial de Juan Guerra, pero luego fue trasladada a la comisaría de La Banda de Shilcayo, en Tarapoto.

“Yo soy el alcalde de ese distrito, tú no sabes con quién te estás metiendo. Si me denuncias, vas a salir perdiendo”, habrían sido parte de las amenazas hechas por Alzó Arce, según la declaración de la víctima.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú informó que la joven fue acogida y se le brindó un refugio temporal mientras avanza el proceso legal.

Las autoridades señalaron que el alcalde no fue localizado en su vivienda cuando agentes policiales acudieron al lugar. Se espera que se presente a declarar en la fecha establecida en la denuncia.