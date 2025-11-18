Presintió su muerte: el misterioso último video de "narcotiktoker" ultimado

"El Jerry" fue ultimado junto a un acompañante en Culiacán, Sinaloa. Se identificada con la facción de la "Mayiza"
Gerardo Moya, conocido como El Jerry en redes sociales, había publicado un video días antes de ser asesinado en el sector Tres Ríos de Culiacán, Sinaloa, México, el cual tomó un nuevo significado entre los internautas tras viralizarse la noticia de su muerte.
En el clip se le veía sentado frente a la cámara mientras aparecía una frase alusiva al Día de Muertos: “A mí pónganme un café en la ofrenda, no vuelvo a tomar agua”. El video, difundido en TikTok, comenzó a llenarse de comentarios como “lo presintió” y “ahora sí le pondrán café en la ofrenda”, entre otros mensajes similares.
Actualmente, la cuenta de TikTok de El Jerry ya no está disponible y el video original fue eliminado de la plataforma, lo que incrementó el interés y la circulación de capturas y fragmentos compartidos por seguidores.
Gerardo Moya —quien acumulaba más de 11.400 seguidores en TikTok y más de 7.100 en Instagram— solía combinar humor y mensajes breves sobre situaciones cotidianas y familiares. No obstante, en cuentas alternas mostraba armas, camionetas blindadas y uniforme táctico, pues supuestamente pertenecía a una de las facciones que hoy se disputan el control en Sinaloa.
El Jerry fue asesinado la tarde del 16 de noviembre, después de compartir varias historias de Instagram junto a su acompañante, Gustavo “N”, mientras viajaban en una camioneta, escuchando corridos y tomando cerveza.
El ataque ocurrió poco después en el sector Tres Ríos. Según reportes de Noroeste, Los Noticieristas y Quadratín, el hecho sucedió alrededor de las 17:00 horas, cuando ambos salieron de un autolavado a bordo de una camioneta GMC Sierra reciente, color gris.
En ese momento, al menos cuatro hombres armados que viajaban en un Volkswagen Jetta interceptaron la unidad sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en el cruce con José Ortiz de Domínguez, a unos 250 metros de las oficinas de la Fiscalía General del Estado.
Los agresores abrieron fuego con armas largas y desataron múltiples ráfagas contra la camioneta en movimiento.
La violencia del ataque generó escenas de pánico en una plaza comercial cercana: decenas de personas se lanzaron al suelo o buscaron refugio al escuchar las detonaciones. Vecinos y testigos alertaron de inmediato al 911.
La camioneta recibió múltiples impactos en la carrocería y los cristales. Tanto el conductor como el copiloto murieron casi al instante debido a la gravedad de las heridas.
Pocos minutos después, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como policías estatales y municipales, arribaron al sitio y aseguraron la zona. Hasta el momento, la Fiscalía no ha ofrecido información sobre el caso.
El influencer y su acompañante, identificado como Kevin “N”, fueron ultimados al salir de un autolavado.