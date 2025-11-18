Presintió su muerte: el misterioso último video de "narcotiktoker" ultimado

En el clip se le veía sentado frente a la cámara mientras aparecía una frase alusiva al Día de Muertos: “A mí pónganme un café en la ofrenda, no vuelvo a tomar agua”. El video, difundido en TikTok, comenzó a llenarse de comentarios como “lo presintió” y “ahora sí le pondrán café en la ofrenda”, entre otros mensajes similares.