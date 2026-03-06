Pedro Sánchez: guerra en Irán no traerá democracia ni prosperidad

Londres, Inglaterra

Sánchez explica que el rechazo de su gobierno a la escalada bélica "no surge de ninguna antipatía hacia la Administración estadounidense, y mucho menos de simpatía por el brutal régimen iraní", sino del convencimiento de que "es ilegal, representa una amenaza al orden internacional basado en normas y es contraria a los intereses de la humanidad".

Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno español, reitera su oposición a la guerra "ilegal" contra Irán y advierte de que es ingenuo pensar que traerá democracia y prosperidad , en un artículo publicado en la revista británica 'The Economist'.

"Nadie sabe si contribuirá a la caída del régimen. Lo que sí sabemos es que sus costes serán enormes, y no los sufrirán solo los ayatolás", sino sobre todo los civiles iraníes y también el resto del mundo, que se verá afectado por precios más altos y mayor inseguridad, señala.

Sánchez afirma que se trata de una situación similar a la invasión de Irak en 2003 por Estados Unidos con apoyo del Reino Unido y el Gobierno español conservador de entonces, que costó la vida a 300,000 personas, sumió a Oriente Medio en la inestabilidad y generó una ola de inseguridad en Europa.

La posición de su gobierno es "No a la guerra. No a la violación unilateral del derecho internacional. No a repetir los errores del pasado. No a la idea de que los problemas del mundo se pueden resolver con bombas", recalca.

En consecuencia, decidió no autorizar a EE UU a utilizar las bases militares ubicadas en territorio español, al considerar que está el derecho de España como "como país soberano" y también su responsabilidad por el bienestar del pueblo español.

"Y es nuestro deber como miembros de la ONU y firmes defensores del derecho internacional. Los aliados reales se deben apoyo mutuo en tiempos de lucha, pero no obediencia ciega por un camino imprudente", declara.

Sánchez insiste en que la guerra contra Irán "puede servir para aumentar los beneficios de industrias vinculadas a lo militar y para cubrir problemas y carencias domésticas en ciertos lugares", pero "no servirá para hacer a Israel más seguro ni para promover una solución justa para Gaza".

A quienes le acusan de adoptar una posición ingenua, replica que "lo que es ingenuo es creer que un intercambio creciente de drones y misiles como el que estamos presenciando conducirá a algo bueno".