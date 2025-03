El Papa supera su última crisis respiratoria y se encuentra estable

Ciudad del Vaticano.

El papa sigue “estable”, no tiene fiebre y no ha necesitado ventilación mecánica no invasiva en las últimas horas, de lo que se deduce que ha superado la última crisis respiratoria del pasado viernes sin “consecuencias directas”, indicaron este domingo fuentes vaticanas.

“Las condiciones clínicas del Santo Padre se mantienen estables en la jornada de hoy; el papa no necesitó ventilación mecánica no invasiva, sino solo oxigenoterapia de alto flujo”, se informa en el último parte médico, que destaca también que “dada la complejidad del cuadro clínico, el pronóstico sigue siendo reservado”.

Teniendo en cuenta que los médicos del hospital Gemelli de Roma donde esta ingresado habían advertido de que se necesitaban entre 24 y 48 horas para saber si la crisis por broncoespasmo (contracción del canal bronquial) había provocado o no una nueva infección, “las informaciones no sugieren una continuación de la crisis”, destacaron las fuentes.

“Las señales de ayer y hoy” no sugieren una ‘neumonía ab ingestis’ que era el mayor temor, después de que la crisis, que causó un empeoramiento “repentino” de su cuadro respiratorio, estuviera acompañada de un cuadro de vómito por inhalación, lo que obligó a alternar la oxigenoterapia con la ventilación mecánica no invasiva, que este domingo ya no ha necesitado.

Francisco, que lleva 17 días ingresado en el Gemelli, ya superó otra crisis el pasado día 22, cuando por un ataque asmático prolongado se le tuvo que suministrar oxígeno, así como requirió transfusiones de sangre debido a una anemia y por primera vez desde su ingreso su estado fue considerado “crítico”.