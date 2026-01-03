Panamá no reconocerá a Delcy Rodríguez como sucesora de Maduro en Venezuela

Ciudad de Panamá

Mulino sostuvo que en Venezuela debe ocurrir una transición que lleve al poder al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia quien, reiteró el jefe de Estado panameño, ganó los comicios del 28 de julio de 2024, como lo confirman las actas electorales depositadas en el Banco Nacional de Panamá.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó este sábado que su Gobierno no reconocerá a la actual vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez , como cabeza del Ejecutivo a cambio de Nicolás Maduro, capturado esta madrugada por EE.UU. bajo cargos de narcoterrorismo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, controlado por el oficialismo, proclamó la victoria de Nicolás Maduro como presidente reelegido en los comicios de julio de 2024, sin mostrar las actas electorales que lo acrediten.

"Mi Gobierno no va a reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta interina, o como quieran llamársele, de Venezuela. Es la misma jeringa con el mismo pistón (...) no teníamos relaciones políticas con Maduro pues no la vamos a tener con Delcy Rodríguez, independientemente que otros quieran tenerlas o apoyarla", declaró Mulino al programa de radio 'Panamá en Directo'.

En una conferencia de prensa este sábado sobre la captura y extracción de Venezuela de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el presidente Trump dijo que "vamos (EE.UU.) a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata", argumentando que Washington no puede permitir que los herederos de Nicolás Maduro continúen en el poder.

Y en la misma conferencia, Trump afirmó que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ya sostuvo una conversación con la vicepresidenta venezolana quien —según dijo— habría expresado disposición a hacer "lo que sea necesario" para que "Venezuela vuelva a ser grande".

Sobre el anuncio de Trump de que EE.UU. gobernaría Venezuela transitoriamente, Mulino señaló que se trata de "una decisión completamente unilateral, alejada de todo concepto jurídico-político, sea por la Organización de Estados Americanos (OEA), sea por las Naciones Unidas".

"Si vamos a hacer un esfuerzo continental, vamos a decir, sumarnos un grupo de países para apoyar la transición democrática con sustento en la voluntad popular ya expresada de Venezuela, cuenten con mi Gobierno. Pero no voy a sacarle la tabla a María Corina y a don Edmundo, y al pueblo venezolano que fue al final que decidió", expresó.

"Debemos cerrar filas en torno a la voluntad popular, cualquiera sea la forma en que lo venezolanos elijan ellos conducir esa transición tiene que haber, a mi juicio, con todo respeto lo digo, una transición fundada en el respeto a la voluntad popular del pueblo venezolano que ya escogió", agregó.

Sobre la operación militar de EE.UU. en Venezuela, Mulino afirmó que se trató de "una acción unilateral", y que una vez concretada "ya lo que queda es recoger el resultado de esa acción unilateral".

"Yo simplemente apoyo el resultado en función de ya liberar y democratizar Venezuela", agregó.

Mulino recordó que "nada de esto funcionó" para persuadir al ahora malogrado Maduro de salir de un Gobierno que no contaba con el reconocimiento de muchos países del mundo tras los comicios de 2024.

"Todo esto se trató: el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, hubo manifestaciones expresas de todos los organismos internacionales llamando a la cordura al régimen de Maduro y nada se logró".

"Bueno, vino este señor, lo sacó a la brava y ahora lo que le queda a Venezuela, a mi juicio, con el apoyo de los países de América Latina democráticos, es preservar ese orden de la voluntad popular y que ojalá puedan conducir de manera pacífica una transición democrática, lo que la misma María Corina (Machado) un período dentro del cual pacificarán, organizarán a toda Venezuela para luego ir a un torneo electoral definitivo", dijo Mulino. EFE