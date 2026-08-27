Hombre mata a una mujer embarazada de ocho meses, pero médicos logran salvar al bebé

Ciudad de Panamá. Una mujer embarazada de ocho meses fue asesinada en Panamá de un disparo, pero el bebé fue extraído a tiempo y permanece en cuidados intensivos en un hospital, informó este miércoles el Órgano Judicial.

Este hecho de violencia ocurrió el pasado domingo, cuando un hombre de 31 años atacó a tres personas, incluida la única víctima mortal, según indicó un comunicado de prensa de la entidad.

El atacante fue imputado del delito de homicidio doloso agravado en perjuicio de una mujer embarazada, y de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de un bebé y dos personas más, indicó la nota informativa, que no ofrece detalles sobre la condición de los heridos.

Los hechos investigados se registraron la noche del pasado 23 de agosto en el sector de Guarumal en la provincia de Panamá Oeste, aledaña a la capital, “cuando, producto de un disparo, una mujer con ocho meses de embarazo perdió la vida, poniendo en peligro la vida del bebé, quien permanece en cuidados intensivos”, indicó el reporte.

Este asesinato ocurre en un contexto en el que, según las estadísticas del Ministerio Público, los feminicidios han aumentado un 44 %, al sumar trece entre enero y julio pasado frente a los nueve del mismo período en 2025.

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En el mismo lapso, la tentativa de feminicidio creció un 89 %, al sumar 17 casos frente a nueve del año pasado, mientras que las muertes violentas de mujeres llegaron a diez, la misma cifra registrada entre enero y julio de 2025, de acuerdo con las estadísticas judiciales. EFE