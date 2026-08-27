Le ofreció una pastilla: arrestan a mujer de 64 años acusada de abusar de un menor

Miami, Florida. Una mujer de 64 años, identificada como Diana Rodríguez, fue arrestada en Miami y enfrenta un cargo grave relacionado con presunta actividad sexual con un menor, luego de que un adolescente de 17 años denunciara ante las autoridades un supuesto encuentro ocurrido en una vivienda de la zona de Little Havana.
De acuerdo con el informe policial, el adolescente relató que se encontraba montando bicicleta cuando Rodríguez se acercó y comenzó a conversar con él. Durante el encuentro, la mujer presuntamente le habría ofrecido una pastilla blanca cuyo origen, según el reporte, era desconocido.
Según la denuncia, posteriormente Rodríguez habría convencido al adolescente de acompañarla hasta una vivienda ubicada en Little Havana. El joven habría manifestado a las autoridades que durante el trayecto le informó a la mujer que tenía 17 años.
Una vez en la vivienda, el adolescente afirmó que ocurrió el presunto encuentro sexual que posteriormente fue reportado a la Policía de Miami.
Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes a partir del relato del menor y procedieron a localizar a la mujer señalada en la denuncia.
Diana Rodríguez fue arrestada poco después de las 4:30 de la madrugada del martes en su residencia, de acuerdo con el informe policial.
Tras su detención, la mujer fue trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight, ubicado en el condado de Miami-Dade, donde quedó bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.
El caso fue presentado posteriormente ante un juez durante una comparecencia inicial, en la que se establecieron las primeras condiciones para la liberación de la acusada.
Como parte de las medidas impuestas, se fijó una fianza de 7,500 dólares para Rodríguez, según los registros del caso. Además, el tribunal emitió una orden que le prohíbe acercarse al adolescente de 17 años involucrado en la denuncia.
La investigación y el proceso judicial continuarán para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.
Rodríguez enfrenta por ahora una acusación y será el desarrollo del proceso judicial el que determine su responsabilidad penal. Las autoridades deberán presentar las pruebas correspondientes ante el tribunal mientras se mantiene vigente el principio de presunción de inocencia.