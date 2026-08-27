Le ofreció una pastilla: arrestan a mujer de 64 años acusada de abusar de un menor

Miami, Florida. Una mujer de 64 años, identificada como Diana Rodríguez, fue arrestada en Miami y enfrenta un cargo grave relacionado con presunta actividad sexual con un menor, luego de que un adolescente de 17 años denunciara ante las autoridades un supuesto encuentro ocurrido en una vivienda de la zona de Little Havana. De acuerdo con el informe policial, el adolescente relató que se encontraba montando bicicleta cuando Rodríguez se acercó y comenzó a conversar con él. Durante el encuentro, la mujer presuntamente le habría ofrecido una pastilla blanca cuyo origen, según el reporte, era desconocido.

Según la denuncia, posteriormente Rodríguez habría convencido al adolescente de acompañarla hasta una vivienda ubicada en Little Havana. El joven habría manifestado a las autoridades que durante el trayecto le informó a la mujer que tenía 17 años. Una vez en la vivienda, el adolescente afirmó que ocurrió el presunto encuentro sexual que posteriormente fue reportado a la Policía de Miami. Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes a partir del relato del menor y procedieron a localizar a la mujer señalada en la denuncia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse