El canciller chino pide a Washington "superar obstáculos" antes de la reunión Xi-Trump

Wang apuntó este miércoles que las relaciones bilaterales "siguen enfrentándose a diversos riesgos y desafíos", si bien "los hechos han demostrado que mejorar y desarrollar las relaciones chino-estadounidenses (...) responde a los intereses fundamentales de ambos pueblos", según un comunicado compartido hoy por el Ministerio de Exteriores chino.

Pekín, China. El canciller chino, Wang Yi, instó a Estados Unidos a "eliminar interferencias" y "superar obstáculos" en los lazos entre ambas potencias durante un encuentro con el embajador de ese país en Pekín, David Perdue, parte de los preparativos para la reunión entre presidentes del mes que viene.

Asimismo, el canciller instó a ambas partes a "aplicar el importante consenso alcanzado por los dos jefes de Estado, centrarse en la agenda positiva, gestionar adecuadamente las diferencias" y promover que las relaciones bilaterales avancen en una dirección "estable, sana y sostenible".

Según el comunicado chino, Perdue señaló el "gran éxito" que fue la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a China el pasado mayo e indicó que tanto Pekín como Washington están dispuestas a reforzar la comunicación, impulsar la cooperación y preparar la próxima etapa de importantes intercambios de nivel.

En un mensaje en su cuenta de X, Perdue escribió que las conversaciones se produjeron "en relación con los preparativos para la visita de Estado" del presidente chino, Xi Jinping, a Washington.

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La visita, prevista para el próximo 24 de septiembre, llevará a Xi a Washington y será la primera vez de un mandatario chino en la Casa Blanca desde 2015, cuando se reunió con el entonces presidente Barack Obama (2009-2017).

El viaje supondrá el primer encuentro de Xi con Trump en suelo estadounidense y buscará abordar las tensiones comerciales y estratégicas que han marcado la relación bilateral en los últimos años.