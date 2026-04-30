"Nicaragua se convierte en una base militar rusa"

MANAGUA

La ratificación por parte del Consejo de la Federación (Senado) de Rusia de un acuerdo para fortalecer la cooperación militar con Nicaragua, firmado en Moscú en septiembre pasado, convierte al país centroamericano "en una base militar rusa", denunció el dirigente opositor nicaragüense Félix Maradiaga. En una declaración, el líder opositor, que hace tres años fue uno de los 222 expresos políticos que fueron desterrados a Estados Unidos y privados de su nacionalidad, advirtió, además, que ese acuerdo "rompe el balance razonable de fuerzas en Centroamérica y vulnera frontalmente el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica de 1995".

Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, no solo violan la soberanía nicaragüense, sino que ponen en riesgo directo la seguridad de Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Belice, advirtió el también coordinador nacional interino del partido Ruta del Cambio. El líder opositor hizo un llamado urgente a los gobiernos centroamericanos a invocar formalmente el Tratado Marco de 1995 y a iniciar el procedimiento para la expulsión del "régimen de Ortega del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)". También llamó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a pronunciarse con la "firmeza que exige" la Carta Democrática Interamericana y a iniciar el proceso de declaración formal de "ilegitimidad del régimen de Ortega". Y a los Estados Unidos, a la Unión Europea, al Reino Unido, a Canadá y a los aliados democráticos, a no cerrar los ojos de ese acuerdo de cooperación militar, el cual, alertó, "tendrá consecuencias de seguridad de largo alcance para todo el Hemisferio Occidental". "A la comunidad internacional en su conjunto, a comprender que tolerar este pacto en silencio es habilitar una nueva avanzada autoritaria a las puertas mismas del continente americano", añadió.

Ortega y Murillo, "vendepatrias"