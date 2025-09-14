Así capturaron a Sergio Cano Correa, líder de banda ligada a La Familia Michoacana

Ciudad de México, México

Las autoridades mexicanas anunciaron este domingo la detención en Ciudad de México de Sergio Cano Correa, alias D3, presunto líder de una banda criminal vinculada al cartel de la Familia Michoacana, junto a otros tres integrantes de un grupo dedicado a la producción de marihuana.

Fuentes de seguridad identificaron al principal detenido como Sergio Cano Correa, de 33 años, quien fue capturado en un operativo en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Cano Correa presuntamente dirigía el grupo delictivo con presencia en Ciudad de México, Estado de México (centro), Guerrero (suroeste) y Sinaloa (noroeste), dedicado al desarrollo de invernaderos de marihuana de diseño, con operaciones detectadas en Costa Rica y Guatemala, indicaron las fuentes.

En un comunicado conjunto, distintas agencias de seguridad de México puntualizaron que la acción fue "resultado de trabajos de investigación e inteligencia para impedir la producción de drogas en la capital del país", por lo que "se ejecutaron órdenes de cateo donde fueron detenidos cuatro sujetos y se aseguraron inmuebles utilizados como bodegas e invernadero de marihuana".

Precisaron que la célula delictiva estaba dedicada al desarrollo de invernaderos, producción, cosecha, distribución, almacenamiento y venta de marihuana de diseño.

El operativo estuvo coordinado entre agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital mexicana.

Los agentes "identificaron varios inmuebles donde se resguardaban integrantes de la célula criminal, lo cuales eran utilizados como bodegas e invernadero de marihuana", explicaron en el comunicado.

"Mediante un despliegue operativo y coordinado, de manera simultánea se intervinieron los inmuebles ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco, donde detuvieron a cuatro hombres, uno de ellos identificado como líder de la célula delictiva, se aseguraron dosis de droga, cartuchos útiles y un vehículo", señalaron.

Detallaron que en el domicilio en la alcaldía Iztacalco se aseguró un invernadero con 1,153 plantas y dos bolsas con marihuana, así como una bolsa con polvo color amarillo y una báscula digital.