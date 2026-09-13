ONG cree que el Gobierno de Venezuela carece de voluntad para liberar a presos políticos

Venezuela. La directora de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), Andreína Baduel, consideró este domingo que el Gobierno de Venezuela carece de voluntad para liberar a los presos políticos, que son más de 400 según la organización Foro Penal, dedicada a la defensa de estas personas.

En una vigilia convocada en Caracas para orar por la liberación de los presos políticos, Baduel declaró a los medios que el Estado venezolano le "sigue mintiendo a la comunidad internacional" y no tiene una "real voluntad política" para "contener las violaciones de derechos humanos" e investigarlas.

"Seguiremos denunciando que en Venezuela todavía hay más de 400 presos políticos y que las violaciones de derechos humanos siguen siendo el pan nuestro de cada día", indicó la activista, quien es hija de Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa de Hugo Chávez y militar fallecido en prisión en 2021 tras 12 años detenido.