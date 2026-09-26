Omán reclama cooperación para recuperar la navegación en Ormuz durante Asamblea de la ONU

Nueva York, Estados Unidos. El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, reclamó este sábado cooperación para recuperar la navegación en el estrecho de Ormuz y para alcanzar una solución política a la crisis en Yemen, a la par que reivindicó el diálogo para resolver los conflictos en Oriente Medio. En su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el canciller omaní reafirmó su compromiso con los "esfuerzos para proteger la navegación en el estrecho de Ormuz" y llamó a "todas las partes para que cooperen" con el Sultanato de Omán por "los intereses de todos aquellos que dependen del tránsito" en la ruta. Badr al-Busaidi lamentó que la crisis en Ormuz deriva de una "guerra que podría haberse evitado", y cuya escalada afecta a la seguridad energética, la estabilidad de los precios y la confianza en el actual orden internacional, sin mencionar directamente a Estados Unidos, Israel ni Irán.

En ese sentido, expresó apoyo a las "medidas legítimas" que tomen los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo y otros países de la región para mantener su seguridad y proteger su soberanía e integridad territorial, y exhortó a las "partes preocupadas" a apostar por la contención, la previsión y el diálogo. Asimismo, el ministro omaní abogó por una solución política a la crisis en Yemen, donde ha habido una reciente escalada entre el movimiento rebelde hutí y las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los ataques hutíes con drones y misiles contra territorio saudí y los bombardeos de respuesta han intensificado el desplazamiento de civiles y los riesgos para el tránsito por el estrecho de Bab el-Mandeb, otra vía esencial para el comercio.