Ocultan cadáver de amigo bajo un colchón inflable para seguir cobrando su pensión

Denver

Una pareja residente en un suburbio al este de Denver (Colorado) fue arrestada por mantener en su apartamento desde fines de 2023 el cadáver de un amigo con el propósito de seguir cobrando la pensión del fallecido, según informó el Departamento de Policía de Lakewood, a cargo de las investigaciones.

La orden de arresto, difundida este martes, revela que las autoridades encontraron el mes pasado que James Agnew, de 55 años, y Suzanne Agnew, de 57, tenían en su vivienda el cuerpo de James Francis O’Neill, de 64, quien murió entre el 10 y el 20 de diciembre de 2023, aparentemente por causas naturales, posiblemente mala salud.Los investigadores determinaron que el cuerpo estaba debajo de un colchón inflable, sin mayor protección o cobertura, lo que permitió que los ocho perros chihuahua de la pareja comenzaran a morder los restos de O’Neill.

Según el reporte oficial, James y Suzanne Agnew habrían confesado que intencionalmente no reportaron el fallecimiento de su amigo para que el Seguro Social siguiera depositando fondos en la cuenta bancaria de la víctima. Esto les significó un ingreso de poco menos de 1000 dólares mensuales durante el año y medio transcurrido desde el fallecimiento hasta la intervención policial.

La investigación comenzó cuando un hermano de O’Neill se comunicó con el Departamento de Policía de Lakewood en junio pasado indicando que se había perdido el contacto entre ellos. Aunque inicialmente los uniformados no pudieron ingresar al apartamento de los Agnew, finalmente obtuvieron la orden judicial necesaria y el 3 de julio descubrieron el cuerpo.

La pareja enfrenta cargos por abuso de un cadáver, manipulación de un cuerpo humano fallecido, robo y uso no autorizado de dispositivos financieros.