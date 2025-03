Arrestan a un centenar de personas tras irrumpir en la Torre Trump

Nueva York, Estados Unidos.

“El secuestro de Mahmoud no tiene nada que ver con la seguridad judía. El Gobierno de Trump cree que puede reprimir la disidencia y arrebatar derechos constitucionales. Conocemos esta estrategia. Nos negamos a permitir que secuestren a nuestros vecinos en nuestro nombre”, indicó el grupo Jewish Voice for Peace en su página de X.

“Como judíos, nos estamos apoderando de la Torre Trump para manifestar nuestro rechazo masivo (al arresto de Khalil ). No nos quedaremos de brazos cruzados mientras este régimen fascista intenta criminalizar a los palestinos y a todos aquellos que exigen el fin del genocidio del pueblo palestino perpetrado por el Gobierno israelí y financiado por Estados Unidos. Nunca dejaremos de luchar por una Palestina libre”, agregó.

A eso del mediodía, los manifestantes, que llevaban una camiseta roja en la que se leía ‘Not in our name’ (No en nuestro nombre), ocuparon el vestíbulo del edificio, sede de la organización Trump y donde el presidente mantuvo su residencia oficial hasta que se mudó de Nueva York en 2019.

Los asistentes sostenían, además, pancartas con diversos mensajes como ‘Liberen a Mahmoud’, ‘Paren la prohibición de musulmanes’, ‘Palestina libre’, ‘Nunca más para nadie’ o ‘Judíos por la libertad de Palestina’, y gritaban pidiendo la liberación del antiguo estudiante universitario.