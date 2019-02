San Simon, el santo popular guatemalteco de los migrantes

Guatemala.

San Simón es el santo popular guatemalteco a quien le rezan y piden todos aquellos que emprenden el largo camino para cruzar México y llegar a Estados Unidos.



El templo donde este santo popular es venerado, está cubierto por placas y carteles en agradecimiento por su ayuda.



"Las persona que van hacia el norte, no todas, pero las que tienen esa devoción hacia el abuelo, vienen acá a pedir que no les suceda nada", dijo Adolfo Cojti, devoto de San Simón.



Si bien San Simón no está reconocido como santo por la Iglesia Católica, el fervor popular atrae a miles de personas de Guatemala y de toda la región de Centroamérica.



Sus orígenes como figura venerada son poco claros. Se lo considera producto del sincretismo entre las creencias mayas y cristianas. Pero su fama comenzó a expandirse luego del terremoto de 1976, donde la gente acudió a pedir protección.



La polémica tampoco es ajena a este santo: es el santo al que también le piden protección narcotraficantes, pandilleros y prostitutas.



Cada 28 de octubre se festeja el “cumpleaños” de San Simón, donde miles de personas le rezan, agradecen y encienden cigarrillos para que se sienta a gusto.



Guatemala, Honduras y El Salvador atravesaron durante los últimos meses una fuerte crisis migratoria, con la salida de miles de migrantes en caravana buscando llegar a Estados Unidos, huyendo de la pobreza y la violencia. Texto, foto y video de AFP.