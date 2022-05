El diario estadounidense The New York Times (NYT) anunció hoy que cuenta ya con 9,1 millones de suscriptores, una buena parte logrados gracias a la reciente compra de The Athletic, aunque las pérdidas de este medio deportivo han perjudicado sus beneficios trimestrales.

Entre enero y marzo, el Times ganó unos 4,7 millones de dólares, frente a los 41 millones del mismo periodo del año pasado, una reducción vinculada en buena medida a la compra de The Athletic, que se cerró el pasado 1 de febrero por 550 millones de dólares.

Además de gastos relativos a la adquisición, el propio negocio del portal deportivo minó los resultados del NYT, pues The Athletic perdió 6,8 millones de dólares.

Sin embargo, al añadir a sus cuentas los suscriptores de ese medio, el periódico neoyorquino superó los 9 millones de abonados (hace un año tenía 7,8 millones) y siguió progresando hacia su meta de lograr 15 millones para 2027.

En el primer trimestre, el NYT facturó 537 millones de dólares, un 13,6 % más en términos interanuales, con aumentos tanto por vía de suscripciones como de publicidad, aunque en este segundo caso los ingresos estuvieron por debajo de lo esperado por los analistas.

Las cuentas dadas a conocer hoy son las primeras desde que el Times compró The Athletic, pero también desde que se hizo con el popular juego de palabras “Wordle”, por el que pagó al menos un millón de dólares el pasado enero.

Según un comunicado, “Wordle” -que es gratuito- atrajo a la web del NYT a “decenas de millones de nuevos usuarios” y ayudó a aumentar el número de suscripciones a su plataforma de crucigramas y otros juegos.