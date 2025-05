Noboa inicia su segundo mandato en un momento de quiebre en Ecuador

Quito, Ecuador.

En enero de 2024, en medio de una oleada de violencia, Noboa declaró el "conflicto armado interno" para enfrentar a las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas" y que considera están vinculadas, principalmente, con el narcotráfico.

A esas bandas criminales se las considera como las principales causantes de la escalada de violencia, que ha hecho que Ecuador figure entre los primeros países de Latinoamérica en índice de homicidios, con una tendencia que se ha recrudecido desde inicios de este año.

Ulloa apunta que se debe reforzar la lucha contra el narcotráfico con el cortar rutas, aumentar controles en fronteras y puertos, y califica de "clave" que Ecuador tenga como sus "principales aliados" para la lucha contra el crimen a sus vecinos fronterizos, Colombia y Perú, porque "son los principales productores de coca", así como a los países europeos a donde llega la droga.

El sábado, Noboa prometió mantener la "guerra" contra las bandas criminales: "Yo sé que mi deber no es alejarme de un conflicto porque nunca se había resuelto antes. (...) Ese no soy yo, ese no es mi ADN, ese no es el 'Nuevo Ecuador'", dijo Noboa en referencia a la sigla de su partido Acción Democrática Nacional (ADN) y al lema de su Gobierno.