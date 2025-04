Mujer que acusó al príncipe Andrés y a Epstein de abuso fue atropellada por un autobús

Nueva York, Estados Unidos.

La mujer que acusó al príncipe Andrés y a Jeffrey Epstein de abuso sexual, Virginia Giuffre, contó en sus redes sociales que fue atropellada por un autobús y que le quedan "cuatro días de vida".

"He entrado en insuficiencia renal, me han dado cuatro días de vida, me han trasladado a un hospital especializado en urología. Estoy lista para marcharme", afirmó en las últimas horas Giuffre -de 41 años- en una publicación donde su rostro aparece lleno de moretones mientras permanece tumbada en la cama de un hospital.

En el 'post' explica que los "cuatro días de vida" han sido el diagnóstico que los médicos le han dado después de sufrir un accidente de tráfico en el que su coche "fue embestido por un autobús escolar a 110 kilómetros por hora", mientras ella "trataba de reducir la velocidad para tomar una curva".