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Dos muertos en Ucrania tras el segundo ataque con misiles a una planta de ArcelorMittal

La producción primaria de acero se ha detenido mientras se llevan a cabo las reparaciones y el resto de las instalaciones de la planta se encuentran inactivas

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 09:02 -
  • Agencia EFE
Dos muertos en Ucrania tras el segundo ataque con misiles a una planta de ArcelorMittal

imagenes después del ataque.

 Foto: cortesía

Bruselas. Dos personas fallecieron y otras dos resultaron heridas el pasado sábado en un ataque con misiles balísticos contra la planta de ArcelorMittal Kryvyi Rih, en Ucrania, el segundo de este tipo contra las instalaciones desde agosto, según informó este lunes la empresa.

El ataque afectó al complejo dedicado a la producción de hierro y los equipos especializados están evaluando el alcance de los daños y qué trabajos serán necesarios para reanudar las operaciones, pero es "prematuro" dar una estimación fiable sobre cuánto durarán las reparaciones, indicó el grupo en un comunicado.

A mediados de agosto, otro ataque con misiles contra la planta de ArcelorMittal en Ucrania, país que desde 2022 hace frente a los ataques de Rusia, se cobró la vida de otras dos personas.

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La producción primaria de acero se ha detenido mientras se llevan a cabo las reparaciones y el resto de las instalaciones de la planta se encuentran inactivas o funcionando a niveles operativos mínimos, indicó la compañía.

ArcelorMittal señaló que su "prioridad" es apoyar a las familias y amigos de las víctimas y asistir a los empleados afectados por el impacto del misil.

Los fallecidos en el último ataque eran contratistas, mientras que los dos heridos, que están siendo atendidos en hospitales locales, eran empleados de la planta.

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Agencia EFE
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