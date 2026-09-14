Dos muertos en Ucrania tras el segundo ataque con misiles a una planta de ArcelorMittal

Bruselas. Dos personas fallecieron y otras dos resultaron heridas el pasado sábado en un ataque con misiles balísticos contra la planta de ArcelorMittal Kryvyi Rih, en Ucrania, el segundo de este tipo contra las instalaciones desde agosto, según informó este lunes la empresa.

El ataque afectó al complejo dedicado a la producción de hierro y los equipos especializados están evaluando el alcance de los daños y qué trabajos serán necesarios para reanudar las operaciones, pero es "prematuro" dar una estimación fiable sobre cuánto durarán las reparaciones, indicó el grupo en un comunicado.

A mediados de agosto, otro ataque con misiles contra la planta de ArcelorMittal en Ucrania, país que desde 2022 hace frente a los ataques de Rusia, se cobró la vida de otras dos personas.