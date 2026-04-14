Al menos 35 muertos en ataques israelíes en Líbano en medio de negociaciones en Washington

Beirut

Al menos 35 personas han muerto y otras 159 han resultado heridas este martes en una serie de ataques israelíes contra el territorio libanés, en una jornada en la que han arrancado en Washington las negociaciones directas entre Israel y el Líbano para poner fin a la violencia iniciada tras la guerra de Irán.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública del Líbano dijo en un informe que, tras el recuento de hoy, ascienden ya a 2.124 los muertos y a 6.921 los heridos en ataques israelíes desde el estallido del conflicto el pasado 2 de marzo.

Entre ellos, se encuentran 168 niños muertos y 650 heridos; así como 254 mujeres fallecidas y otras 1.136 lesionadas; mientras que en estos ataques también han perdido la vida 88 sanitarios, de acuerdo con el recuento del departamento.

Israel continuó este martes sus bombardeos contra el Líbano, donde alcanzó un gran número de localidades en las horas previas al inicio de las conversaciones que arrancaron esta tarde en Washington entre los embajadores de ambos países.