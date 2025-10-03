  1. Inicio
Dos muertos tras accidente de helicóptero en Venezuela

La aeronave, utilizada para entrenamientos, terminó precipitándose por causas que aún se investigan

  • 03 de octubre de 2025 a las 10:41 -
  • Agencia EFE
Helicóptero de la Aviación Militar Bolivariana (AMB) se estrelló en Aragua.

 Foto: X
Caracas, Venezuela

Dos efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela fallecieron luego de que el helicóptero en el que hacían un vuelo de entrenamiento se estrellara en una localidad en el norte del país, informó el titular de Defensa, Vladimir Padrino López.

La aeronave Enstrom 480, siglas 61647, de la Aviación Militar Bolivariana se precipitó a tierra en el municipio Girardot del estado Aragua, cercano a Caracas, a las 8:35 hora local (12:35 GMT) "sin comunicar falla de emergencia", y en ella iban a bordo la mayor Noglys Carolina García y el teniente de corbeta Carlos Alfonzo Castillo, instructora y alumno piloto, respectivamente, según un comunicado.

“Eso no nos intimida”: Así responde ministro de Venezuela al despliegue de aviones de Estados Unidos

Este accidente ocurrió nueve días después de que se estrellara una aeronave tras su despegue del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el principal de Venezuela, lo que dejó al menos dos personas heridas.

Tras conocerse la emergencia, autoridades del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), Bomberos Aragua, Protección Civil y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se desplazaron rápidamente hasta la zona para iniciar las labores de recuperación, asegurar el área y comenzar con las investigaciones preliminares que permitan determinar las causas del siniestro.

