Muere el pez diablo negro hallado en aguas de Tenerife

Madrid, España.

El pez diablo negro o rape abisal que fue captado a plena luz del día, casi en la superficie en las aguas cercanas a Tenerife (España) falleció a las pocas horas de su avistamiento y fue trasladado por los investigadores que lo descubrieron al Museo de Naturaleza y Arqueología de Santa Cruz de Tenerife.

La ONG Condrik Tenerife, especializada en la investigación y conservación de tiburones y rayas en Canarias, hizo público un video del inusual avistamiento del diablo negro a dos kilómetros de la costa tinerfeña, un hecho extremadamente raro para esta especie.

El avistamiento se produjo el pasado 26 de enero cerca de la costa de playa San Juan, en el municipio tinerfeño de Guía de Isora y, hasta la fecha, según explicó a EFE la bióloga marina Laia Valor, solo se habrían avistado tan cerca de superficie larvas o ejemplares adultos muertos.

“Lo vimos cuando ya volvíamos a puerto. Pasamos a su lado y vi algo negro que no parecía plástico ni nada, me pareció extraño. Tras verlo, pasamos un par de horas con él. Estaba dañado y no en buen estado, solo duró vivo unas horas”, detalló Valor, que ha apuntado que los motivos por los que el ejemplar estaba tan cerca de la superficie pueden ser “miles”.