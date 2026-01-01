Muere un niño de 12 años por disparos del Ejército israelí en el norte de Gaza

Gaza

Un niño de 12 años murió este jueves por disparos del Ejército israelí en la zona de Yabalia del norte de la Franja de Gaza, según informó la agencia oficial palestina Wafa y confirmaron a EFE fuentes hospitalarias en el enclave palestino.

Se trata de un niño llamado Yusef Ahmed Al Shandagli, que según la agencia fue disparado por las fuerzas israelíes en la zona de Al Nazla, ubicada a alrededor de un kilómetro de la conocida como ‘línea amarilla’ de retirada del Ejército israelí en el enclave palestino.

Fuentes hospitalarias locales consultadas por EFE confirmaron la información y detallaron que el niño tenía 12 años.

EFE consultó al Ejército israelí, que dijo no tener constancia de incidentes hoy en esa zona.

Con la muerte de este niño, ya son tres los asesinados por las fuerzas israelíes en los últimos tres días.

El martes, sus tropas mataron a tiros a una niña gazatí identificada como Dana Hussein Ahmad Maqqat, de 11 años, en el barrio de Al Tuffah, al este de la ciudad de Gaza (norte del enclave). El Ejército israelí dijo no tener tampoco en este caso constancia del incidente.

Ayer miércoles, un adolescente palestino de 15 años de edad murió por disparos del Ejército israelí en la zona de Rafah, en el sur de la Franja. Consultado este jueves por EFE, el Ejército dijo estar comprobando la información.

Desde que entró en vigor la tregua en Gaza entre Israel y Hamás el pasado 10 de octubre, el Ministerio de Sanidad gazatí, que forma parte del Gobierno de Hamás, ha contabilizado más de 400 palestinos muertos, entre ellos mujeres y niños, por ataques de Israel.

Las tropas israelíes controlan actualmente algo más del 50 % del territorio gazatí, si bien el acuerdo del alto el fuego impulsado por Estados Unidos contempla su retirada total en una segunda fase todavía pendiente de negociar.