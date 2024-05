En plena crisis con España, Milei da un “show” musical en el Luna Park

No obstante, el mandatario tiene acostumbrados a propios y extraños a comenzar sus grandes mítines, incluido el discurso que pronunció en Madrid el pasado domingo, entonando a capela unas estrofas de la canción ‘Panic show’, del grupo argentino de rock La Renga.

Familiarizado con los grandes escenarios, en los que se siente cómodo, Milei afirmó en la entrevista que el lunes concedió al canal Todo Noticias (TN) que la charla en el evento organizado por el partido ultraderechista español Vox “fue imponente”.

“Es muy emocionante que, cuando llegué, no podía arrancar el discurso porque la gente empezó a gritar ‘libertad’ y eso a mí me llenó de orgullo y satisfacción (...) Lo que después fue muy estremecedor y no me lo hubiera esperado: empezaron a gritar ‘Argentina’. Es fuerte”, indicó el mandatario.

En Vistalegre, Milei habló de economía, arremetió contra el socialismo y calificó de “calaña” al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al tiempo que tildó de “corrupta” a la esposa de este, Begoña Gómez, por la causa judicial abierta en su contra por presunta corrupción y tráfico de influencias.

Después de aquello, el Gobierno español llamó a consultas ‘sine die’ a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso, y exhortó a Milei a pedir disculpas públicas, algo que el presidente argentino ya ha repetido hasta la saciedad no hará, porque se sintió previamente “agredido” por el Gobierno del socialista Sánchez.