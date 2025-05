"Tenemos miedo de salir a trabajar": Las redadas aumentan la incertidumbre en EEUU

Washington

El republicano llegó al poder en enero bajo promesas de una histórica campaña de deportaciones. A fines de abril, su "zar de la frontera", Tom Homan, adelantó que el número de redadas de inmigración en los lugares de trabajo en EE.UU. "se ha triplicado este año y se triplicará de nuevo".

Reportes en redes sociales, luego confirmados por organizaciones pro-inmigrantes basados en "informes creíbles", sonaron las alarmas sobre posibles operaciones "masivas" por agentes del Servicio de Control de Inmigración (ICE) en la capital estadounidense esta semana.

La alcaldesa de Washington, la demócrata Muriel Bowser, dijo estar al tanto. "Los he estado recibiendo toda la mañana. Me preocupan", respondió a periodistas este martes."Parece que ICE está en restaurantes o incluso en barrios, y no parece que estén atacando a delincuentes. Es perturbador", afirmó Bowser al asegurar que la policía metropolitana no ha participado en las operaciones.

Una coalición de grupos pro-inmigrantes advirtió a los trabajadores y restaurantes sobre las redadas y les recordó sus derechos a mantenerse en silencio y portar en todo momento documentos que puedan probar su estatus migratorio o en su lugar, el tiempo de estancia en el país.

Varias organizaciones mantienen líneas telefónicas las 24 horas donde reciben denuncias sobre posibles operaciones de ICE. Por la ciudad pueden verse carteles con instrucciones y recursos para inmigrantes y sus familias con el mensaje de "Alerta. Conozca sus derechos" en español.

"Cuando las fuerzas de inmigración se presentan en nuestros vecindarios, restaurantes y carreteras, su propósito es sembrar el terror en toda nuestra región", indicó en un mensaje a la comunidad George Escobar, jefe de Programas y Servicios de la organización en defensa de los migrantes CASA.

Según explica a EFE una persona al tanto de lo ocurrido en uno de los restaurantes visitados por los agentes de inmigración, dos inspectores del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se presentaron en el local sin previo aviso.