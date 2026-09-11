México incauta más de 10 kilos de metanfetamina en empaques de jugo de limón en aeropuerto

Ciudad de México, México. La Agencia Nacional de Aduanas de México identificó este viernes 10,69 kilogramos de metanfetamina en la zona aduanera del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Toluca, la cual provenía del estado de Michoacán, presuntamente en empaques de jugo de limón, según un comunicado compartido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La dependencia federal informó que el operativo es resultado de las medidas de control implementadas y de las revisiones documentales y operativas efectuadas por personal especializado, que detectó "veinte piezas de bolsas de plástico que contenían un líquido amarillento, compatibles con presunto clorhidrato de metanfetamina", procedente de la ciudad de Morelia.

De acuerdo con medios nacionales y a fuentes implicadas en el decomiso, la sustancia viajaba mimetizada en empaques de jugo de limón, aunque no se reveló la marca de dicho cargamento.