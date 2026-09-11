El Niño pone en riesgo un lago clave para la pesca y la agricultura en El Salvador y Guatemala

Metapán, El Salvador. El fenómeno El Niño amenaza el lago Güija, que comparten El Salvador y Guatemala, haciendo peligrar el sustento de las comunidades cercanas que viven de la pesca y la agricultura, y que tienen sus esperanzas centradas en que llueva antes de que finalice noviembre. El 74% de los 45 kilómetros cuadrados de superficie del lago se encuentran en El Salvador, en el municipio de Metapán del departamento de Santa Ana y a 125 kilómetros de la capital salvadoreña, y el restante 26% en Guatemala. En lo que va del invierno salvadoreño, que comienza en mayo y finaliza en noviembre, el lago Güija "no alcanzó a subir lo habitual", comentaron a EFE habitantes de comunidades cercanas y pescadores, que temen que para el verano el cuerpo de agua disminuya aún más, algo que, aseguraron, no se ha visto antes.

El lago forma parte del Área Natural Protegida San Diego-San Felipe Las Barras, declarado sitio Ramsar en 2010, y se conecta con la cuenta del Río Lempa, el más largo de Centroamérica con una longitud de 422 kilómetros y utilizado principalmente para el riego de cultivos agrícolas y la generación de energía eléctrica.

Esperanza de lluvias al final de la época

Pescadores de la zona mantienen las esperanzas que al final de la época lluviosa se registren más precipitaciones, aunque los pronósticos señalan lo contrario, para que se eleve el nivel del agua del lago y permita que en el verano se mantenga. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Al no alcanzar el nivel de agua, existe la posibilidad que para el verano la cantidad de peces en el lago también disminuya, lo que afectaría a las familias que dependen económicamente de la pesca.

"Para el verano el pescado ya está reproducido, pero como no ha llovido lo suficiente es probable que no haya pescado como no se reprodujo, por eso pensamos que va a estar peor la cosa", afirmó un pescador que pidió no ser identificado. En este lago se reproducen peces tilapia y en buena parte de su cuerpo de agua pescadores han instalado pequeñas parcelas de criaderos para conservar la reproducción de las especies. También es el hábitat idóneo para diferentes aves, así como numerosos lagartos y serpientes, como boas y víboras. El agricultor Marlon López comentó a EFE que en la zona del lago Güija "pasó un mes y quince días sin caer una sola gota de agua", en referencia a la lluvia, y apuntó que aunque en las últimas semanas se han registrado algunas precipitaciones, "no ha sido lo suficiente para llenar el lago".



Lago que abastece de agua a comunidades