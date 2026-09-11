Incautan 720 kilos de cocaína cuyo destino era México

Ciudad de Guatemala, Guatemala. Las fuerzas de seguridad de Guatemala incautaron este viernes 720 kilos de cocaína durante un operativo de inteligencia en la costa sur del país centroamericano, informaron fuentes oficiales.

El cargamento, valorado en 97,9 millones de quetzales (unos 12,5 millones de dólares), según las investigaciones preliminares, habría llegado a territorio guatemalteco procedente de Sudamérica y tenía previsto ser trasladado hacia México.

La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil informó que el alijo de cocaína fue localizado en un vehículo ubicado en el barrio El Embarcadero del Puerto de San José, en las costas del Pacífico, dentro del cual había varias bolsas con el alcaloide.