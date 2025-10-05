Capturan a hondureño acusado de portar sustancias ilícitas en Monterrey

Un ciudadano hondureño acusado de presuntamente portar envoltorios con droga fue capturado el sábado 4 de octubre por agentes de la Policía de Monterrey, en México.
Según el informe preliminar, la sustancia ilícita era parecida a la droga conocida como cristal. La captura ocurrió durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 2:25 a.m., en el cruce de las calles Miguel Nieto y Luis Mora, en la colonia Industrial, frente a la iglesia Santa María Goretti.
Los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia preventiva cuando observaron a un hombre realizando sus necesidades fisiológicas frente al templo religioso. Al ser abordado por los agentes, estos le practicaron una inspección y localizaron los envoltorios con la supuesta droga.
El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.
Las autoridades de México aún no han confirmado la identidad del hondureño detenido.