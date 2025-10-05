  1. Inicio
Capturan a hondureño acusado de portar sustancias ilícitas en Monterrey

Un hondureño fue sorprendido por las autoridades mexicanas en horas de la madrugada con varios envoltorios que contenían una presunta sustancia ilícita.

 Foto: Quadratín Nuevo León
Monterrey, México

Un ciudadano hondureño acusado de presuntamente portar envoltorios con droga fue capturado el sábado 4 de octubre por agentes de la Policía de Monterrey, en México.

Según el informe preliminar, la sustancia ilícita era parecida a la droga conocida como cristal. La captura ocurrió durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 2:25 a.m., en el cruce de las calles Miguel Nieto y Luis Mora, en la colonia Industrial, frente a la iglesia Santa María Goretti.

Los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia preventiva cuando observaron a un hombre realizando sus necesidades fisiológicas frente al templo religioso. Al ser abordado por los agentes, estos le practicaron una inspección y localizaron los envoltorios con la supuesta droga.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

Las autoridades de México aún no han confirmado la identidad del hondureño detenido.

