Capturan a hondureño acusado de portar sustancias ilícitas en Monterrey

Monterrey, México

Un ciudadano hondureño acusado de presuntamente portar envoltorios con droga fue capturado el sábado 4 de octubre por agentes de la Policía de Monterrey, en México.

Según el informe preliminar, la sustancia ilícita era parecida a la droga conocida como cristal. La captura ocurrió durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 2:25 a.m., en el cruce de las calles Miguel Nieto y Luis Mora, en la colonia Industrial, frente a la iglesia Santa María Goretti.