Asesinan a tiros a un sacerdote y dejan un mensaje junto a su cuerpo

Ciudad de México, 16 sep (EFE).- El sacerdote mexicano Román de la Cruz Hernández fue asesinado a tiros en el estado central de Hidalgo, según informó este miércoles la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). En un comunicado, la conferencia episcopal lamentó el crimen del párroco, cuyo cuerpo sin vida fue localizado el martes en la carretera Tolago-Tetlapaya, en el municipio de Lolotla. De acuerdo con los primeros reportes, el cadáver del sacerdote, de 48 años, presentaba heridas de bala y fue abandonado a un costado de la carretera junto a un mensaje.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo confirmó a medios locales el hallazgo del mensaje, aunque su contenido no ha sido revelado. El Episcopado Mexicano expresó su solidaridad con la diócesis de Huejutla, donde De la Cruz se desempeñaba como párroco de la Iglesia Santa Cruz. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Al mismo tiempo, la conferencia episcopal pidió a las autoridades investigar a fondo lo ocurrido, "que permita esclarecer estos hechos y se haga justicia de manera expedita", expuso la CEM.