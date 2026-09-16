Condenan a mujer por esconder 11 años el cadáver de su madre para cobrar pensión

Santiago, Chile. La Justicia chilena condenó a una mujer que mantuvo durante 11 años el cadáver disecado de su madre, al interior de una vivienda, para cobrar su pensión, en un caso por el cual fue detenida en 2022. Ketty Castro Cáceres fue hallada culpable por los delitos de estafa, falsificación y uso malicioso de instrumento público, por un Tribunal en Curicó, en la Región del Maule, ubicada en la zona central de Chile donde ocurrieron los hechos. La Fiscalía consiguió probar que Castro falsificaba documentos con la huella dactilar de su madre para presentarlos en una Caja de Previsión donde cobraba la pensión de la difunta.

La mujer condenada consiguió cobrar un monto de 26 millones de pesos al Estado, equivalentes a 27,000 dólares, según las actas del tribunal, entre 2013 y 2017. Las falsificaciones incluyeron cartas de autorización en las que la fallecida autorizaba a su hija para cobrar su jubilación, además utilizó estas prácticas para obtener beneficios de otras prestaciones del Estado durante la pandemia en 2021. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El caso se reveló luego de que en 2021 el hijo de Castro - nieto de la fallecida- realizó una denuncia por presunta desgracia ante la desaparición de su abuela, de quien luego de supo padecía cáncer, y a quien había visto por última vez en 2010.