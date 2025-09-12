  1. Inicio
"Oye, fascista" y "Bella Ciao", mensajes grabados en munición para ultimar a Charlie Kirk

De acuerdo con las autoridades, un familiar de Tyler Robinson fue el que lo entregó a la policía después de que este le sugiriera haber cometido el hecho

  • 12 de septiembre de 2025 a las 09:00 -
  • Agencia EFE
Oye, fascista y Bella Ciao, mensajes grabados en munición para ultimar a Charlie Kirk

Charlie Kirk, activista ultimado, supuestamente, por Tyler Robinson, durante un discurso.

 Fotografía: EFE
Utah, Estados Unidos.

Los casquillos de la munición presuntamente utilizada por Tyler Robinson para asesinar al activista conservador estadounidense Charlie Kirk contenían mensajes como 'Oye, fascista' y 'Bella Ciao', informaron este viernes las autoridades.

Así lo detalló el gobernador de Utah, Spencer Cox, en una rueda de prensa para ofrecer detalles sobre la captura de Robinson, un joven de 22 años, acusado de haber asesinado de un disparo en el cuello a Kirk el pasado miércoles durante un evento en la Universidad Utah Valley.

Confesó el crimen a su padre policía: ¿quién es Tyler Robinson?

Según el gobernador, el casquillo de la bala que disparó Robinson y que quitó la vida a Kirk tenía inscrito un mensaje que decía "Nota un bulto. OwO ¿Qué es esto?".

En el cargador del rifle utilizado, las autoridades hallaron otros casquillos de balas sin suar y que contenían mensajes como "Oye, fascista, ¡Atrápalo!" o "Si puedes leer esto, eres gay jajaja".

"Bella Ciao"

También "O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao", una canción popular italiana convertida en un himno partisano de la resistencia italiana contra el fascismo de Mussolini y la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Joven de 22 años: identificado el supuesto asesino de Charlie Kirk

