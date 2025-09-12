"Oye, fascista" y "Bella Ciao", mensajes grabados en munición para ultimar a Charlie Kirk

Utah, Estados Unidos.

Los casquillos de la munición presuntamente utilizada por Tyler Robinson para asesinar al activista conservador estadounidense Charlie Kirk contenían mensajes como 'Oye, fascista' y 'Bella Ciao', informaron este viernes las autoridades.

Así lo detalló el gobernador de Utah, Spencer Cox, en una rueda de prensa para ofrecer detalles sobre la captura de Robinson, un joven de 22 años, acusado de haber asesinado de un disparo en el cuello a Kirk el pasado miércoles durante un evento en la Universidad Utah Valley.