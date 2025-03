Melania Trump se estrena ante el Congreso con una ley contra ‘deepfakes’ generados con IA

Washington, Estados Unidos.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, compareció este lunes, por primera vez en este segundo mandato de su esposo, Donald Trump, en una mesa redonda en el Senado, para defender una iniciativa legislativa contra la pornografía ‘deepfake’ o ultrafalsa generada con inteligencia artificial (IA).

“Abordar esta cuestión es esencial para fomentar un entorno seguro y solidario para nuestros jóvenes”, dijo la primera dama durante su intervención en la Cámara Alta para rechazar el uso de esta tecnología.

Se conoce como pornografía ‘deepfake’ a las falsificaciones digitales hiperrealistas con las que se superpone el rostro de una persona en imágenes y vídeos a través de IA, para hacer que parezca que se trata de un contenido explicito del afectado, sin su consentimiento.

La iniciativa “TAKE IT DOWN Act”, como se bautizó, fue presentada por el senador republicano Ted Cruz y cuenta con el apoyo de miembros de su partido y del partido demócrata, como la senadora por Minesota Amy Klobuchar, presente en el acto, al igual que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Durante el primer mandato de los Trump en la Casa Blanca (2017-2021), Melania Trump llevó a cabo la campaña “Be Best”, con la que trabajó por el bienestar de los jóvenes y la lucha contra el ciberacoso.

“Es imperativo que protejamos a los niños de los comportamientos mezquinos e hirientes en Internet; y garantizar su protección no es solo una responsabilidad, sino un paso vital para cultivar el mañana aquí con nosotros”, aseguró la primera dama estadounidense en alusión a la campaña y al proyecto de ley.